Bez vode danas u Beogradu: Ovaj deo grada da spremi zalihe, česme suve od 9 do 16 sati

Zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, danas će od 9 do 16 sati bez vode ostati potrošači u naseljima Srednji kraj i Ravni gaj, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Duje Damnjanovića, Sremskih partizana, Vojislava Damnjanovića, Borivoja Tašića i okolne ulice. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a