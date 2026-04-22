Čovek u 41. godini pravi neviđena čuda na terenu! Nema Dončića - nema problema, jer "Kralj" je tu! Vratio se Durent, ali Roketsima ni to nije pomoglo! (video)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poveli su sa 2:0 u prvom kolu plej-ofa Zapada pošto su u drugoj utakmici na svom terenu pobedili Hjuston sa 101:94.

Najbolji u timu Lejkersa, koji su ponovo bili bez pomoći Luke Dončića i Ostina Rivsa, bio je Lebron Džejms sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija. Markus Smart je pobedi dobrineo sa 25, dok je Luk Kenard ubacio 23 poena. Na drugoj strani su se istakli Kevin Durent sa 23 poena i Alperen Šengun sa 20 poena i 11 skokova. Naredni meč ove serije igra se u Hjustonu u noći između petka i subote.