Kaja Kalas spomenula Ukrajinu: Očekuje pozitivnu odluku u naredna 24 sata!

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas je saopštila da pozitivnu odluku o zajmu 90 milijardi evra za Ukrajinuočekuje u naredna 24 sata što je povezala s ishodom izbora u Mađarskojna kojima je poražena dosadašnja vlast koja je to sprečavala.

Dodala je da su ministri spoljnih poslova država EU "takođe pozvani da se brzo krene sa 20. paketom sankcija Rusiji", objavio je Savet za spoljne poslove EU. Šefica evropske diplomatije je nakon jučerašnje sednice Saveta navela da bi zemlje EU trebalo da ponovo razmotre odluke koje su dugo bile blokirane: otvaranje pregovaračkih klastera sa Ukrajinom, fond za oružje Evropskog mirovnog fonda i sankcije Rusiji o kojima ranije nije postignut dogovor. Kalas je dodala