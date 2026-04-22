Oštetili državu za 12,8 miliona! Uhapšena dva muškarca iz Leskovca zbog utaje poreza!

U nastavku akcije na suzbijanju " sive ekonomije", pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu, podneli su krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu protiv B.

S. (46), odgovornog lica DOO „Tim medikal 016“ i odgovornog lica DOO „Gigant gradnja“, i B. Đ. (45), odgovornog lica DOO „Tim medikal 016“, zbog sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja, saopštio je MUP. - Sumnja se da su oni, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, izbegli plaćanje poreza, prikazivanjem neistinitih podataka u poreskim prijavama - saopšteno je iz policije. Ovim činom su oštetili budžet Republike Srbije za ukupno 12,8 miliona