Osvanula najpotresnija čitulja za ubijenu braću, pojavile se i oproštajne poruke: Kakav čovek bi digao ruku na vas?

Ceo region se danas oprašta od braće Denisa (28) i Nezrina Hota (27), koju je, zajedno sa Novopazarcem Kenanom Miraljemovićem (56) preksinoć 20. aprila ubio Vehid Murić (25) u Podgorici. - Sa tugom se opraštamo od moje braće i prijatelja, Nezrina, Denisa i Kenana.

Molimo se da im Alah podari raj, a njihovim voljenima snagu i strpljenje - reči su prijatelja ubijenih koji su se masovno opraštali od njih putem društvenih mreža. Sahrana ubijene braće biće iz Rožaja danas, 22. aprila u 16.30 časova, a dve najtužnije umrlice potpisali su ožalošćeni roditelji, sestra i ostala mnogobrojna rodbina. Podsetimo, braća Hot ubijena su u podgoričkom naselju Stari aerodrom, zajedno sa Kenanom Miraljemovićem iz Novog Pazara, u zločinu za