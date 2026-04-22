Poznato je šta je vembanjama prvo rekao nakon stravičnog pada! Oglasio se njegov saigrač i sve otkrio - Francuz je samo ovo uspeo da kaže!

Košarkaš San Antonija, Dilan Harper, podelio je detalje o stanju Viktora Vembanjame nakon opasnog pada na meču protiv Portlanda.

Francuski centar je tokom druge deonice doživeo nezgodan udarac o podlogu, usled čega je zadobio potres mozga. Harper je otkrio da je uspeo nakratko da porazgovara sa saigračem odmah nakon što se incident dogodio kako bi proverio kako se oseća. "Okrenuo se, udario glavu i bilo je gotovo. Probao sam da pričam sa njim. Bio je u fazonu: 'Dobro sam, boli me glava malo'. Očigledno ćemo se moliti za njega", rekao je Harper i dodao: "On je jedan od najjačih momaka i znam