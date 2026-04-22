Sačekao je da zaspu i zaklao ih na spavanju?! Mistertija trostrukog ubistva u Podgorici, svi pričaju o motivu svirepog zločina!…

Trostruko ubistvo dogodilo se juče u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, a ubica, Vehid Murić, je, efikasnim radom policije, nekoliko sati nakon prijave, lociran i uhapšen.

Svirep zločin počinio je u kući koju su iznajmili i u njoj živeli, a pretpostavlja se da ih je ubio na spavanju. Naime, Vehid Murić se tereti da je hladnim oružjem lišio života trojicu svojih prijatelja i kolega, braću Denisa Hota (28) i Nezrina Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56). Dvojica braće nisu odgovarala na poruke i pozive rođaki, koja je došla na lice mesta i zatekla beživotna tela, nakon čega je pozvala policiju. Ono što je još uvek sasvim nejasno