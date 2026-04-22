Užas u Splitu Odjeknula eksplozija, najmanje jedna osoba stradala: Policija blokirala prilaze

Glasna eksplozija usred noći uznemirila je u utorak uveče stanovnike Pujanki i okolnih naselja.

Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko 22:45 u podvožnjaku ispod Ulice Domovinskog rata, a najmanje jedna osoba je poginula, piše Slobodna Dalmacija. Sve raspoložive policijske snage su odmah upućene na mesto tragedije, blokirajući sve prilaze mestu događaja. Očekuje se da će večeras početi uviđaj, koji će se obaviti u prisustvu zamenika dežurnog državnog tužioca u Splitu. Iako su društvenim mrežama već počele da kruže neproverene informacije da