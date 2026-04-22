"Vembanjama ima potres mozga" Trener Sparsa o povredi Francuza: Protokol je protokol - preduzećemo odgovarajuće korake!

Trener košarkaša San Antonija Mič Džonson rekao je danas da će taj NBA tim preduzeti sve odgovaraćuje korake nakon što je centar Viktor Vembanjama doživeo potres mozga na utakmici protiv Portlanda. "Ima potres mozga.

On je stavljen u protokol NBA lige. Preduzećemo sve odgovarajuće korake", rekao je Džonson. San Antonio je prošle noći izgubio od Portlanda sa 106:103, u drugoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige tako da je sada u toj seriji 1:1. Vembanjama je tokom druge četvrtine doživeo težak pad kada je glavom udario o parket. Ostao je na terenu oko 30 sekundi pre nego što se podigao u sedeći položaj, nakon čega je napustio teren. Prema smernicama lige,