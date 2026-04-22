"VRATIĆEMO SE JAČI SLEDEĆE SEZONE" Nvora utučen posle kraha Zvezde u Evroligi: Veliki deo je moja krivica!

Nije se skrivao Džordan Nvora posle poraza od Barselone i Zvezdine eliminacije u Evroligi, već je otvoreno govorio o slaboj partiji svog tima i sopstvenoj odgovornosti.

Podsetimo, Zvezda je završila učešće u Evroligi, pošto je u prvoj utakmici plej-ina na gostovanju poražena od Barselone (80:72). Nvora je posle meča priznao da njegov tima nije bio na potrebnom nivou. Istakao je da iz ovakvih poraza mora da se uči i najavio da će ekipa sledeće sezone biti jača. "Jednostavno moramo biti bolji. Ovo nije bila dobra noć za naš tim, uključujući i mene. Ali ovo je nešto iz čega se uči. Ovo je prvi put da je ovaj tim na okupu, ima mnogo