Nestabilno vreme i preokret u poslednjoj nedelji aprila: Čubrilo najavljuje veliku promenu početkom maja

Narednih dana očekuje nas relativno hladno vreme sa povremenim padavinama i rizikom od kasnog prolećnog mraza.

Pravo otopljenje i povratak temperatura u granice proseka možemo očekivati tek oko 6. maja, navodi u svojoj najnovijoj prognozi meteorolog-amater Marko Čubrilo. Sredu će obeležiti vetrovito i sveže vreme. U zapadnim i brdsko-planinskim predelima regiona mogući su pljuskovi kiše i krupe, dok se na nadmorskim visinama preko 1.000 metara očekuje i sneg. Duvaće umeren do jak severni vetar, a duž Jadrana bura. Najviše dnevne temperature kretaće se od 9 do 15 stepeni.