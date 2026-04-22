Ovo je motiv trostrukog ubistva u Podgorici?! Ubio trojicu drugova, pa pobegao i sve priznao majci

Vehid Murić (25), osumnjičen za trostruko ubistvo u Podgorici, priveden je u tužilaštvo gde će biti saslušan, dok istraga o jednom od najtežih zločina u novijoj istoriji Crne Gore i dalje traje.

Murić se sumnjiči da je u noći između ponedeljka i utorka, u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom, hladnim oružjem usmrtio Denisa Hota (28), Nezrina Hota (35) iz Rožaja i Kenana Miraljemovića (56) iz Novog Pazara, najverovatnije dok su spavali. Nakon zločina, automobilom se uputio ka Rožajama, gde je majci priznao šta je učinio, nakon čega ga je ona prijavila policiji. Osumnjičeni je uhapšen posle višesatne potrage, a potom sproveden u Podgoricu