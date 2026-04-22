Stravičan pad Viktora Vembanjame: Svi se zaledili kada je dva puta lupio glavom o parket

Uspeo je Portland sa Denijem Avdijom u timu da savlada San Antonio 106:103 i da tako dođe do izjednačenja na 1:1 u plejof seriji, ali umesto o košarci svi pričaju o zdravlju Viktora Vembanjame.

Najbolji defanzivac NBA ove godine i kandidat za MVP-a je imao strašan pad nakon koga je udario glavom o pod više puta. Posle toga se nije vraćao u igru, a pogledajte kako se povredio: Tek je počela druga četvrtina i pri rezultatu 34:32 Francuz se sapleo, a onda pošto je nekoliko puta glavom udario o parket prvo je ležao neko vreme na parketu. Nakon toga je probao da ustane, ali očigledno je bio dezorjentisan i tek uz pomoć lekara napustio je teren i nije se vraćao