EU deblokirala zajam od 90 milijardi evra Ukrajini nakon što je Mađarska povukla veto

Ambasadori zemalja članica Evropske unije (EU) odobrili su danas davanje zajma od 90 milijardi evra Ukrajini, kao i 20. paket sankcija protiv Rusije, saopštilo je kiparsko predsedništvo EU.

Pisana procedura za konačno usvajanje ove dve mere, omogućena ukidanjem mađarskog veta, trebalo bi da bude završena sutra, dodaje se u saopštenju. Budimpešta je pristala na pokretanje ovih koraka, ali je ranije uslovljavala to konačno odobrenje nastavkom isporuka ruske nafte preko cevovoda Družba, koji prelazi Ukrajinu i koji je danas Kijev ponovo pustio u rad.