Otvoren novi pogon Vaider Srpske fabrike stakla u Paraćinu, Vučić najavio pomoć kroz subvencije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju pogona Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu da su danas postavljeni temelji na kojoj će se podići "dobra kuća", a da je ta fabrika u prošlosti imala uspone i padove.

Vučić je rekao da kada je cena energenata bila povoljna, svi su se tukli za Srpsku fabriku stakla, a da se danas podiže nešto novo i da sa švajcarskim i slovenačkim partnerima pokušavaju da "iz pepela podignu fabriku". On je najavio da će država pomoći fabrici da cene energenata budu na "nižoj margini", zatim oko subvencija za opremu i sve što dolazi u tu fabriku. "Sve ćemo uraditi da ova fabrika bude na ponos svima u Srbiji, regionu i Pomoravlju. Koristim priliku