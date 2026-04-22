Poslanici u Skupštini o zakonu koji bi sprečio i suzbio trgovinu ljudima

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o amandmanima na Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom i počeli raspravu o amandmanima na Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava.

Poslanica Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović rekla je da u zakonu nedostaje deo gde on prepoznaje eksploataciju koja će se dešavati u kontektsu reproduktivnih praksi i da je potrebno da se bavi i slučajevima prinude i zloupotrebljavanja surogatstva. Ona je istakla da je potrebna šira rasprava o surogatstvu, kao i da zakon o toj oblasti mora da bude jasan. Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ana Eraković rekla je da je kratak period od 30 dana za oporavak i