Trampu dodeljena Nagrada Izraela, najveće priznanje te zemlje

Američkom predsedniku Donaldu Trampu dodeljena je Nagrada Izraela, najveće priznanje zemlje, na godišnjoj ceremoniji povodom Dana nezavisnosti u Jerusalimu, objavio je danas Tajms of Izrael.

Trampa je u decembru ministar prosvete Joav Kiš obavestio da će mu Nagrada Izraela biti dodeljena u kategoriji "poseban doprinos jevrejskom narodu", a juče je potpisao sertifikat za Nagradu. Kiš je u videu prosleđenom medijima naveo kako ne misli da postoji "bilo koja druga osoba koja može da obeleži tako neverovatna dostignuća i divnu vezu sa jevrejskim narodom osim Trampa u ovom trenutku“, navodi izraelski list. Na ceremoniji se prikazuje snimak Trampovih