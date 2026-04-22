Fon Bekerat: EU ubedljivo najveći donator Srbije, sredstva namenjena reformama

Ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat rekao je u Kragujevcu da je EU najveći izvor stranih direktnih investicija i ubedljivo najveći donator Srbije.

Andreas fon Bekerat je precizirao da je u periodu od 2014. do 2027. godine Srbiji namenjeno ili već isplaćeno sedam milijardi evra donacija, od čega je šest milijardi bespovratna pomoć. Ta sredstva namenjena su reformama u oblasti vladavine prava, izbornog zakonodavstva, slobode medija i zelene tranzicije, što je, kako je naglasio, razlog za očekivanja i zahteve koje EU ima prema Srbiji. Fon Bekerat je poručio da EU sve to čini sa ciljem da vidi Srbiju kao buduću