Ministarka energetike: Očekujem da do kraja nedelje imamo 90 odsto usaglašenih stavova sa MOL, nastavljamo razgovore

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da mađarska kompanija MOL pregovara sa ruskim većinskim vlasnikom o kupovini njihovog udela u Naftnoj industriji Srbije, a odvojeno sa Vladom Srbije o pravima i obavezama akcionara.

Đedović Handanović je ocenila da je važno da se ti razgovori nastavljaju. Ministarka rudarstva i energetike je za RTS izjavila da su u utorak razgovarali operativni i pravni timovi Vlade Srbije i MOL o pravima i obavezama akcionara NIS. Đedović Handanović je istakla da očekuje da do kraja nedelje 90 odsto stavova bude usaglašeno. Kako je navela, u razgovoru operativnih i pravnih timova, obavljenom u utorak, zatvoren je određen broj pitanja. "Ostaće, pretpostavljam,