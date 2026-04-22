Osumnjičenom (25) za trostruko ubistvo u Podgorici određen pritvor do 72 sata

Vehid Murić (25) saslušan je u tužilaštvu zbog sumnje da je u Podgorici ubio tri osobe, nakon čega je priznao zločin majci. Određeno mu je zadržavanje do 72 sata, dok motiv ubistva i dalje nije poznat.

U saopštenju Višeg državnog tužilaštva navodi se da je krivičnom prijavom Uprave policije je predstavljeno da je osumnjičeni dana 20. aprila 2026.godine u Podgorici, izvršio višestruko ubistvo, tako što je u stanu u kojem je povremeno boravio sa oštećenim licima N. H., D. H. i K. M., upotrebom noža lišio života navedene osobe, nakon čega se dao u bekstvo. "Dao je izjavu i odgovarao na sva pitanja", rekao je njegov advokat Božina Banović, preneo je RTCG. Zločin se