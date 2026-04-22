Krivične prijave protiv osumnjičenih za utaju 12,8 miliona dinara poreza u Leskovcu

Leskovačka policija podneće krivičnu prijavu protiv dve osobe zbog sumnje da su poreskom utajom oštetile budžet Srbije za 12,8 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prijave MUP-a će biti podnete protiv odgovornih lica firme "Tim medikal 016" i odgovornog lica preduzeća "Gigant gradnja" B. S. (47) i odgovornog lica "Tim medikal 016" B. Đ. (46). Sumnja se da su oni u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, izbegli plaćanje poreza prikazivanjem neistinitih podataka u poreskim prijavama. Njima se na teret stavlja krivično delo poreska utaja.