Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu ušli u zgradu Dekanata: Traže ostavku dekana

Studenti Akademije umetnosti danas su protesnom šetnjom obeležili Dan Akademije i 52 godine od osnivanja ove ustanove.

Nakon protesta, studenti su ušli u zgradu Dekanata gde uprava organizuje svečanu akdemiju povodom Dana Akademije i zatražili ostavku dekana Zorana Krajišnika. Studenti su od dekana tražili da se obrati studentima, kao i da ne dozvoli iseljavanje iz dve prostorije, koje je, kako kažu, Grad nepravedno oduzeo od Akademije. Dekan je odbio da se obrati javno svim okupljenima i predložio da u njegovu kancelariju uđe delegacija sa kojom bi razgovarao. Studenti su to