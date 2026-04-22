uživo Tramp objavio da će produžiti primirje s Iranom, Teheran: SAD samo kupuju vreme za iznenadni udar

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da produžava primirje sa Iranom, na zahtev Pakistana, uprkos tome što američka vojska i dalje održava blokadu iranskih luka.

Precizirao je da će "produžiti primirje sve dok Teheran ne dostavi svoj predlog i dok se pregovori ne završe, na ovaj ili onaj način". Ranije u utorak je portparol ministarstva spoljnih poslova saopštio da Iran još nije odlučio da li će učestvovati u pregovorima u Pakistanu, dodajući da će Teheran pristupiti razgovorima samo ako proceni da mogu da donesu konkretne rezultate. U međuvremenu, iranski brod napao je kontejnerski brod u blizini Ormuskog moreuza. Inače,