VJT saopštilo da je po njihovom nalogu policija ušla u Zavod za zaštitu spomenika kulture

Beogradsko Više Javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je danas da je uputilo zahtev policiji za prikupljanje obaveštenja u cilju provere navoda krivične prijave podnete protiv bivše direktorke i zamenice direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture - Dubravke Đukanović i Esteli Radonjić Živkov.

U saopštenju piše da je krivčna prijava protiv njih podneta zbog krivičnog dela "Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom". "Pored ostalog, policiji je naloženo je da obavi razgovore sa prijavljeni i da izuzme određenu dokumentaciju u vezi sa prijavljenim krivičnim delom, kao i da preduzme druge mere i radnje za koje se ukaže potreba", navelo je VJT. Na svom sajtu je dodalo da se "radnje prijavljenih osoba odnose na javne nabavke u vezi sa restauratorskim radovima na