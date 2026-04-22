EU deblokirala zajam od 90 milijardi evra Ukrajini nakon što je Mađarska povukla veto

Ambasadori zemalja članica Evropske unije (EU) odobrili su danas davanje zajma od 90 milijardi evra Ukrajini, kao i 20. paket sankcija protiv Rusije, saopštilo je kiparsko predsedništvo EU, prenosi Beta.

Pisana procedura za konačno usvajanje ove dve mere, omogućena ukidanjem mađarskog veta, trebalo bi da bude završena sutra, dodaje se u saopštenju. Budimpešta je pristala na pokretanje ovih koraka, ali je ranije uslovljavala to konačno odobrenje nastavkom isporuka ruske nafte preko cevovoda Družba, koji prelazi Ukrajinu i koji je danas Kijev ponovo pustio u rad. Rusija zaustavlja izvoz kazahstanske nafte u Nemačku preko naftovoda Družba