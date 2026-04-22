U Kini počelo tehničko testiranje mašina za kopanje beogradskog metroa
Fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti TBM mašina, koje će se koristiti za prvu fazu izgradnje prve linije beogradskog metroa, počelo je danas u fabrici proizvođača CRCHI u kineskom gradu Čangša, objavljeno je na sajtu gradske uprave Beograd.rs.
Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski metro i voz” Andreja Mladenović na ceremoniji u gradu Čangša rekao je da se o metrou u Beogradu i Srbiji govori više od pola veka, a da danas ta dugogodišnja vizija prestaje da bude samo san i postaje opipljiva stvarnost. „Izgradnja beogradskog metroa je započeta, a mi ćemo je dovesti do kraja. Za to nije potrebna samo politička volja, već snažna i stabilna ekonomija, odgovorno vođene javne finansije i država koja