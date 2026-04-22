Aleksić i Jovanov na RTS-u o dijalogu vlasti i opozicije i vanrednim izborima

Predsednik opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je sinoć rekao da smatra da je kasno za dijalog s vlašću i da je termin održavanja vanrednih izbora jedino o čemu može da se razgovara, a „o drugim stvarima ne možemo da pričamo“.

U istoj emisiji Televizije RTS-a šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov je kazao da je dijalog mogao da se vodi, ali da ga je odbila opozicija koja nije otišli na razgovor „sa onim ko, kako i sami kažu, jedini može da odluči o tome kada će biti izbori“ – s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. „Čak 154 puta je predsednik Vučić pozvao na dijalog, 154 puta je odbijen. Dakle, odbijen je i sada kada je pozvao kao predsednik