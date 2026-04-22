Autobus krenuo unazad i pokosio putnike: Detalji teške nesreće u Bugarskoj

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod graničnog prelaza Malo Trnovo poginule su dve osobe, dok je najmanje 16 putnika povređeno, a vozač autobusa je uhapšen.

Nesreća se dogodila na putu između Burgasa i Malog Trnova, nedaleko od kontrolnog punkta ka Turskoj. Prema prvim informacijama, autobus sa 37 putnika i dva vozača, svi ukrajinski državljani, zaustavio se jer je ostao bez goriva. Putnici su potom izašli iz vozila i okupili se iza njega, ali je autobus iznenada počeo da se kreće unazad. U tom trenutku udario je grupu ljudi, a zatim sleteo u jarak pored puta i prevrnuo se. До момента шест души са транспортирани към