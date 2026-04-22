Ko je Miroslav Petrašinović, novi Uglješa Mrdić? Kačio na Fejsbuku nacističku parolu, a sad predlaže izmene izbornih zakona…

U skupštinsku proceduru stigla su četiri nova predloga o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na izborni proces. Predlagač je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, naprednjak koji je svojevremeno bio u fokusu javnosti jer je na svom Fejsbuk profilu postavio nacističku parolu "Jedna stranka, jedna zemlja, jedan predsednik" i označio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U utorak, 21. aprila, u skupštinsku proceduru upućen je novi set izmena i dopuna zakona. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović predložio je da se promene Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o izboru predsednika Republike, Zakon o lokalnim izborima i Zakon o Ustavnom sudu. Predložene izmene, formalno se pozivaju na usklađivanje preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Jedna od