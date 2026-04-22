"Oni su tu kao miševi": Obustavljena klinička ispitivanja u bolnici u Kovinu, nepoznato koji su lek davali pacijentima

Studijski program obustavljen je posle inspekcijskog nadzora, sprovedenog na osnovu prijave otpuštenog medicinskog tehničara i izveštavanja N1. Iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Kovinu i danas tvrde da sve rade u skladu sa zakonom i propisima. Međutim, na osnovu odluke da kliničko ispitivanje bude stopirano, a da pojedinim članovima studijskog tima zabranjeno da u daljem programu učestvuju - očigledno je da nešto nije kako treba. I da je neko rešio da pacijentima daje studijski lek mimo

Pre više od dve nedelje za N1Predrag Alavanja je svedočio šta se dešava iza zatvorenih vrata Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Kovinu. Kao medicinski tehničar, odbio je, kaže, da učestvuje u nezakonitom davanju leka pacijentima u okviru studijskog programa, što je prijavio inspekciji. A onda je Agencija za lekove i medicinska sredstva utvrdila da nešto ne štima. "Nakon sprovedene zajedničke vanredne kontrole, i u skladu sa svojim nadležnostima,