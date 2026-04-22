Real Madrid jedva pobedio Alaves posle bolnog ispadanja u Ligi šampiona, sad se nada kiksu Barselone

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom terenu Alaves rezultatom 2:1, u utakmici 33. kola španskog prvenstva.

Real je poveo u 30. minutu golom Kilijana Mbapea, a prednost je udvostručio Vinisijus Žunior u 50. minutu. Asistencije su upisali Arda Guler, koji igra sve bolje, i Federiko Valverde, koji je standardno jedan od najboljih igrača Reala. Konačan rezultat postavio je Toni Martinez na asistenciju Andera Guevare u trećem minutu nadoknade vremena. Real je prekinuo niz od dve utakmice bez pobede u La ligi, te je drugi na tabeli sa 73 boda - šest manje uz utakmicu više od