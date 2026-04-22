U Srbiji danas oblačno sa sunčanim intervalima, u Podunavlju i Pomoravlju vetar

U Srbiji će danas biti oblačno, sa sunčanim intervalima, u brdsko - planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a na visokim planinama i slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Jutarnja temperatura biće od četiri stepena do sedam stepeni, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije. Jutarnja temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 15 stepeni.