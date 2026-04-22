Upozorenje za vozače: Oprez u vožnji zbog mokrih kolovoza

Zbog smanjene vidljivosti, povremene kiše i mokrih kolovoza vozačima se danas savetuje opreznija vožnja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju pet, a na prelazima Bezdan, Horgoš i Kelebija tri sata. Na prelazu Sremska Rača, kamioni na izlaz čekaju dva sata. Na drugim prelazima nema zadržavanja ni putničkih ni teretnih vozila.