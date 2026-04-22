Veliki broj studenata Akademije umetnosti došao ispred kancelarije dekana: Traže njegovu ostavku VIDEO

Studenti Akademije umetnosti, koji su danas protesnom šetnjom obeležili Dan Akademije i 52 godine od osnivanja ove ustanove, ušli su u zgradu gde uprava organizuje svečanu akdemiju povodom Dana Akademije i zatražili ostavku dekana Zorana Krajišnika.

Studenti zahtevaju od dekana da stane pred studente i da ne dozvoli iseljavanje iz dve prostorije, koje je, kako kažu, Grad nepravedno oduzeo od Akademije, prenosi N1. Dekan je više puta izašao iz kancelarije i rekao studentima da ne lupaju po vratima. Dekan je studente Akademije umetnosti pozvao u svoju kancelariju, koji su potom izašli jer nije dopustio svima da uđu. pic.twitter.com/3LEw2bSzIp Rok se iseljenje iz dve prostorije gradska uprava dala je Akademiji do