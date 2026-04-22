"Više bih voleo da me leči studentkinja koja je u noći izbora za Studentski parlament pokazala svoj stav, nego poslušnik koji bi nekoga morao da pita - a do tada već može da bude kasno"

Profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu dr Vladimir Zdravković istakao je važnost borbe za struku koju vode njegove kolege jer je, navodi, u medicini veoma važno da imaš stav. Kaže da bi radije da ga jednog dana leči studentkinja koja je u noći izbora za Studentski parlament pokazala svoj stav, nego "poslušnik koji bi nekoga morao da pita - a do tada već može da bude kasno".

Prof. dr Vladimir Zdravković kaže za N1da pažljivo prati šta se dešava na Medicinskom fakultetu u Beogradu, koji je i sam završio. "Čuo sam da je blokiran Dekanat. Da je neko izabrao da ne vidi drugu boju listića, te omogućio da neregularni izbori postanu regularni. Studenti SINAPSA su onda blokirali fakultet. Ja jednostavno moram da pitam - da li bi vi želeli sutra da imate lekara koji je poslušnik ili bi želeli da imate lekara koji zaista stoji iza svojih