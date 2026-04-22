Vučić i Ursula fon der Lajen razgovarali telefonom o odnosima Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o odnosima Srbije i Evropske unije, kao i o daljem toku evropskih integracija.

Kako je naveo Vučić u objavi na Instagramu, tema razgovora bile su reforme u oblasti vladavine prava, pravosuđa, kao i jačanje nezavisnosti institucija i primena medijskih i drugih reformskih zakona, u skladu sa preporukama Venecijanska komisija. Tokom razgovora razmatrano je i usklađivanje Srbije sa evropskim standardima, kao i nastavak saradnje sa Evropska komisija u procesu pristupanja Evropskoj uniji.