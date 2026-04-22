Zaplenjeno 439 kilograma duvana u Pirotu: Krivična prijava zbog nedozvoljenog prometa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa Službom za suzbijanje kriminala UKP-a i u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, podneće krivičnu prijavu protiv D.

M. S. (1962) iz Pirota zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla i zaplenila ukupno 439,4 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i potrebnih dozvola, koji je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji. Na ovaj način, kako navode iz MUP-a, budžet Republike Srbije oštećen je za oko 4.850.000 dinara.