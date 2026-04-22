Bacio bombu za 1.000 evra: uhapšen tinejdžer iz Beograda zbog napada u Kragujevcu

Beograđanin obezbedio novac i oružje za napad u Kragujevcu

Šesnaestogodišnjak iz Beograda uhapšen je danas u Kragujevcu pod sumnjom da je 11. aprila bacio bombu na tehnički pregled u ovom gradu, a uhapšen je i N. V. (25) koji mu je, kako se sumnja, za to izdao nalog, nabavio bombu i obezbedio 1.000 evra za izvršavanje zadatka. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je su pripadnici MUP-a Policijske uprave u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada i prikupljenih dokaza, u saradnji sa službenicima SSK i OPA