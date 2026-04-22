Detalji isporuke nafte „Družbom” razmatraju se na korporativnom nivou

„Komunikacija između Moskve i Budimpešte će se nastaviti, ako Mađarska nastavi da zauzima pragmatičan stav” –rekao je Peskov

MOSKVA – Tehnički detalji isporuke ruske nafte u Evropu preko naftovoda „Družba” trenutno se razmatraju na korporativnom nivou, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ističući da je i mađarska naftna kompanija MOL uključena u te razgovore. „Kontakti se ostvaruju preko korporativnih kanala. MOL je takođe uključen. Ne znam detalje, to je više korporativno pitanje”, rekao je Peskov, a prenosi Izvestija. On je rekao da će se komunikacija između Moskve i