Fudbaleri Real Madrida pobedili Alaves

MADRID – Fudbaleri Reala pobedili su večeras u Madridu ekipu Alavesa rezultatom 2:1 (1:0) u utakmici 33. kola španske La Lige. Golove za Real postigli su Kilijan Mbape u 30. i Vinisijus Žunior u 50. minutu. Jedini strelac za goste bio je Toni Martinez u 90+3. minutu. Real Madrid se nalazi na drugom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 73 boda, dok je Alaves na 17. poziciji sa 33, prenosi Tanjug. Fudbaleri Betisa su večeras u gostima savladali Đironu 3:2, Atletik