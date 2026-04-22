Izvesniji nastavak rata u Iranu od njegovog prekida

Iranski pregovarački tim je sinoć, preko pakistanskog posrednika, saopštio američkoj strani da iz različitih razloga danas neće biti prisutan u Islamabadu na mirovnim pregovorima i da trenutno nema izgleda za učešće u pregovorima.

Tasnim navodi da relevantni izvori smatraju da je razlog za ovakvu odluku to što je na osnovu okvira od 10 tačaka koji su SAD prihvatile, Iran prihvatio ovaj prekid vatre i naknadne pregovore o okončanju rata, ali su SAD to sve vreme kršile. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) zapretila je da će zaustaviti proizvodnju nafte na Bliskom istoku ako se Iran suoči sa napadima pokrenutim sa teritorije njenih suseda u Zalivu. „Južni susedi treba da znaju da ako se njihova