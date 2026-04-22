Minesota izjednačila protiv Denvera

Gosti pobedili Nagetse sa 119:114. – Tim iz Kolorada vodio i sa 19 poena prednosti, udarni tandem Jokić–Mari očajno igrao u poslednjoj četvrtini. – Preokreti se dešavaju, morao sam da šutiram pred kraj meča, kaže naš as

Košarkaši Minesote izjednačili su na 1:1 u pobedama protiv Denvera u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), nakon što su slavili na gostujućem terenu 119:114. Minesotu je predvodio Entoni Edvards sa 30 poena i 10 skokova, a pratio ga je Džulijus Rendl sa 24 poena, devet skokova i šest asistencija. Srpski centar u dresu Denvera Nikola Jokić upisao je 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, a najefikasniji je bio