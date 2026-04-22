Panatinaikos pobedio Monako

Košarkaši Panatinaikosa će se u četvrtfinalu plej-ofa Evrolige sastati sa Valensijom

ATINA – Košarkaši Panatinaikosa plasirali su se u četvrtfinale plej-ofa Evrolige, pošto su večeras u Atini u prvom kolu plej-ina pobedili Monako rezultatom 87:79 (23:14, 26:20, 17:23, 21:22). Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Ti Džej Šorts, koji je postigao 21 poen, dok je Kenet Faried dodao 13 poena uz osam skokova. Kod gostiju, najbolji je Majk Džejms sa 25 poena, sedam asistencija i pet uhvaćenih lopti, dok je Alfa Dijalo ubacio 12 poena. Košarkaši