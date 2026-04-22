Pezeškijan: Iran otvoren za dijalog, prepreka je kršenje obaveza

Iran je u procesu razmatranja različitih aspekata tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o produžetku primirja

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma i da to ostaje njegov stav, ali da su kršenje preuzetih obaveza, blokade i pretnje glavne prepreke za stvarne pregovore. „Svet vidi vašu beskrajnu licemernu retoriku i kontradikciju između izjava i delaˮ, napisao je Pezeškijan na platformi Iks, uz poruku da postoje neslaganja između proklamovanih stavova i konkretnih postupaka. Iran još nije zauzeo zvaničan stav