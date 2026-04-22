Maloletnika nagovorio da za 1.000 evra baci bombu na firmu za tehnički pregled u Kragujevcu

Kragujevačka policija uhapsila je šesnaestogodišnjaka iz Beograda zbog izazivanja opšte opasnosti i nelegalnog oružja i N. V. (25) iz Beograda, osumnjičenog za podstrekavanje i pomaganje u izvršenju krivičnih dela.

Šesnaestogodišnjak se sumnjiči da je 11. aprila, oko 2.45 časova, aktivirao i bacio ručnu bombu na tehnički pregled "Jovaleks" u Kragujevcu, po nalogu N. V, koji mu je davao instrukcije putem mobilnog telefona "Specijal" i reko aplikacije Signal na koji objekat treba da baci ručnu bombu koju mu je obezbedio, kao i novčani iznos od 1.000 evra po obavljenom zadatku. Po nalogu Višeg suda u Beogradu za maloletnike, šesnaestogodišnjaku je određen pritvor do 30 dana.