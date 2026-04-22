Ugašen požar u višespratnici na Čukaričkoj padini

Požar koji je oko 14 časova izbio u Ulici Endija Vorhola, u višespratnici koja je u izgradnji, ugašen je posle tri i po sata, javlja reporter RTS-a.

Vatrogasna vozila i saobraćajna policija i dalje su na terenu na Čukaričkoj padini, gde je oko 14 časova izbio požar u višespratnici koja je u izgradnji. Vatrograsci su uz pomoć dizalice ulazili u zgradu i gasili požar. Kako je RTS-u rečeno iz policije zapalila se spoljna izolacija zgrade. Zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Bojan Jagodić rekao je ranije za RTS da su u 13 sati i 54 minuta dobili dojavu da je u ulici Endija Vorhola došlo do