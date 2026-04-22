Vučić sa Fon der Lajenovom o ključnim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o ključnim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije, kao i o daljem napretku na evropskom putu.

Vučić navodi da je vodio dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o ključnim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije, kao i o daljem napretku na evropskom putu. "Istakao sam posvećenost Srbije ubrzanom sprovođenju suštinskih reformi u oblasti vladavine prava, unapređenja pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija, kao i implementaciji medijskih zakona i seta reformskih zakona, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije", navodi se u objavi.