Osumnjičeni za trostruko ubistvo Vehid Murić uhapšen u Rožajama

Vehid Murić, osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici, uhapšen je večeras u užem gradskom jezgru Rožaja.

Odmah po hapšenju obaviješten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara. Zločin se dogodio u Kozaračkoj ulici u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Uviđaj na mjestu trostrukog ubistva u podgoričkom naselju Stari Aerodrom završen je, a motiv ubistva za sada nije