Radnik – Novi Pazar 2:0

Fudbaleri Radnika pobedili su danas u Surdulici ekipu Novog Pazara sa 2:0 u drugom kolu plej-ofa Super lige Srbije.

Domaćin je poveo golom Luke Zorića u 63. minutu, a konačan rezultat je autogolom u 71. minutu postavio Bob Omoregbe. Posle nekompletnog kola, Novi Pazar je peti na tabeli sa 47 bodova, dok sedmoplasirani Radnik ima 43 boda. Pazarci će u utakmici trećeg kola dočekati tim Čukaričkog, dok će Radnik gostovati OFK Beogradu.