Uhapšen mladić osumnjičen za učestvovanje u ratu u Ukrajini

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Policija u Beogradu uhapsila je F. Đ. (20) kod koga je pronašla vojnu knjižicu ukrajinske vojske zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su akciju hapšenja sproveli, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici MUP-a, UKP, Službe za borbu protiv terorizma i Bezbednosno-informativne agencije. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađena vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obeležjima ukrajinske vojske, šlem sa ugrađenom kamerom i prateća dokumentacija o stupanju F. Đ. u službu u ukrajinskoj vojsci.
Povezane vesti »

MUP: Uhapšen osumnjičeni za učestvovanje u ratu u stranoj državi

MUP: Uhapšen osumnjičeni za učestvovanje u ratu u stranoj državi

Insajder pre 13 minuta
Osumnjičenom za pucnjavu u kladionici na Zvezdari određen pritvor, branio se ćutanjem

Osumnjičenom za pucnjavu u kladionici na Zvezdari određen pritvor, branio se ćutanjem

NIN pre 8 minuta
Jednog muškarca (46) udario u glavu, drugog isekao nožem Uhapšen nasilnik (38) iz Kraljeva zbog napada u restoranu

Jednog muškarca (46) udario u glavu, drugog isekao nožem Uhapšen nasilnik (38) iz Kraljeva zbog napada u restoranu

Blic pre 18 minuta
Ranio jednog i povredio drugog radnika obezbeđenja u kladionici na Zvezdari: Osumnjičeni se branio ćutanjem

Ranio jednog i povredio drugog radnika obezbeđenja u kladionici na Zvezdari: Osumnjičeni se branio ćutanjem

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Mladić (20) uhapšen jer je ratovao u Ukrajini: Borio se na strani Kijeva, pronađena mu vojna knjižica i uniforma

Mladić (20) uhapšen jer je ratovao u Ukrajini: Borio se na strani Kijeva, pronađena mu vojna knjižica i uniforma

Nova pre 8 minuta
Uhapšen dvadesetogodišnjak zbog sumnje da je učestvovao u ratu u stranoj državi

Uhapšen dvadesetogodišnjak zbog sumnje da je učestvovao u ratu u stranoj državi

Danas pre 23 minuta
Uhapšen mladić osumnjičen za učestvovanje u ratu u Ukrajini

Uhapšen mladić osumnjičen za učestvovanje u ratu u Ukrajini

RTS pre 23 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za učestvovanje u ratu u stranoj državi

MUP: Uhapšen osumnjičeni za učestvovanje u ratu u stranoj državi

Insajder pre 13 minuta
Uhapšen mladić osumnjičen za učestvovanje u ratu u Ukrajini

Uhapšen mladić osumnjičen za učestvovanje u ratu u Ukrajini

RTV pre 13 minuta
Od petka izmena režima saobraćaja na putu Donja Jajina-Šišince

Od petka izmena režima saobraćaja na putu Donja Jajina-Šišince

Jugmedia pre 23 minuta
Letnji izbori kao strategija vlasti: Niška opozicija poziva građane da budu u pripravnosti, Slobodni univerzitet priprema…

Letnji izbori kao strategija vlasti: Niška opozicija poziva građane da budu u pripravnosti, Slobodni univerzitet priprema kontrolore

Južne vesti pre 23 minuta
Kragujevac: Izmena režima korišćenja parkirališta Lepenički bulevar

Kragujevac: Izmena režima korišćenja parkirališta Lepenički bulevar

Pressek pre 23 minuta