Uhapšen mladić osumnjičen za učestvovanje u ratu u Ukrajini

BEOGRAD - Policija u Beogradu uhapsila je F. Đ. (20) kod koga je pronašla vojnu knjižicu ukrajinske vojske zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su akciju hapšenja sproveli, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici MUP-a, UKP, Službe za borbu protiv terorizma i Bezbednosno-informativne agencije. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađena vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obeležjima ukrajinske vojske, šlem sa ugrađenom kamerom i prateća dokumentacija o stupanju F. Đ. u službu u ukrajinskoj vojsci.